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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина пройдет выставка "Всю жизнь играем в куклы"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вновь в музее им. П.В.Алабина на три дня соберутся кукольники - всероссийская выставка "Всю жизнь играем в куклы" соберет 18-20 октября мастеров и коллекционеров кукол, миниатюры и стендового моделизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Традиционно выставка состоит из трех основных блоков: коллекционный (демонстрация разнообразных частных коллекций игрушек), авторской куклы (куклы ручной работы, часто в единственном экземпляре) и мужской (игрушки и игры, которыми увлекаются мужчины). Организаторы показывают мир кукол во всем его многообразии, от народных до современных заводских.

В Самаре кукольники соберутся в третий раз, и это будет новый мир кукол. Тема главной экспозиции - Новый год. Зрители увидят новую экспозицию советской куклы, кукол в рождественских и бальных костюмах, коллекцию зайцев, викторины и мастер-классы.

Мальчикам тоже будет что рассмотреть на выставке: новые оловянные солдатики из уникальной коллекции XIX века, мастер-класс по литью настоящих оловянных солдатиков, большой модуль с железнодорожной коллекцией, модели городских автобусов, ходивших по знакомым маршрутам, коллекционные автомобили Серебряного века, ралли в масштабе 1/43, автомобили СССР и Запада, коллекцию мотоциклов ХХ века.

А поскольку главная тема выставки - "Новый год", то будет масса новогодних елочных украшений из ваты, авторских подставных фигур под елку - совсем как в детстве.

В рамках образовательной программы выставки пройдут экскурсии по экспозиции, мастер-классы.

Режим работы выставки: 18-20 октября, 10:00-18:00

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