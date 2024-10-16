ФСБ задержала жительницу Самары за содействие террористам

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали 21-летнюю жительницу региона, причастную к содействию террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления ведомства.

По версии ФСБ, девушка в мессенджере установила контакт с представителем украинской стороны, по заданию которого, рассчитывая получить денежное вознаграждение, организовала поджог вышки сотовой связи. Для этого она привлекла местных наркоманов. Кроме того, подозреваемая сама предприняла действия по приготовлению поджога релейного шкафа в районе железнодорожной станции в Самаре.

Правоохранители также уточнили, что там, где планировался поджог, нашли "схрон". В нем были инструменты для вскрытия металлического ящика и горючая смесь.

Уголовное дело в отношении подозреваемой возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), а в отношении соисполнителей - по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Уточняется, что фигурантов уже арестовали.

За теракт предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За умышленное уничтожение имущества также грозят реальные сроки.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ уже задерживали подозреваемых в поджогах на транспортных объектах в Самарской области. По имеющимся данным, исполнителям в тех случаях сначала обещали большие деньги за поджоги, а потом ждали, когда их задержат российские правоохранители.