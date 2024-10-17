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В Самарской области назначили нового начальника управления Судебного департамента

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 октября 2024 года, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов в торжественной обстановке представил судейскому сообществу региона Сергея Воробьева, назначенного на должность начальника управления Судебного департамента в Самарской области приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Фото: Самарский областной суд

С марта 1998 г. по май 2002 г. Сергей Воробьев проходил службу в правоохранительных органах системы МВД РФ в различных должностях. С 2002 года работал помощником судьи Пугачевского районного суда Саратовской области. В сентябре 2004 года был назначен на должность мирового судьи судебного участка Пугачевского района Саратовской области.

Более 13 лет Сергей Воробьев осуществлял полномочия судьи, заместителя председателя Пугачевского районного суда Саратовской области. Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 был назначен на должность председателя Октябрьского городского суда Самарской области. С 14 октября 2024 года пребывает в почетной отставке. Имеет пятый квалификационный класс судьи.

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