Прокуратура проверит сообщение о получении семиклассником травмы в самарской школе

В Самаре прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о травмах, полученных школьников на уроке физкультуры.
Ранее в Интернете появилась информация о том, что в школе №176 пострадал ученик седьмого класса.
Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.
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