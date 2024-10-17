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Музыка Культура

В тольяттинской филармонии выступит Александр Рамм

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" в Тольятти с симфоническим оркестром филармонии выступит виолончелист Александр Рамм.

Рамм считается одним из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. Виолончель Александра Рамма звучала в ведущих концертных залах мира.

В программе вечера - Л.Бетховен, симфония №4; С.Прокофьев, симфония-концерт для виолончели с оркестром.

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