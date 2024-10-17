В тольяттинской филармонии выступит Александр Рамм

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В субботу, 26 октября, в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" в Тольятти с симфоническим оркестром филармонии выступит виолончелист Александр Рамм.