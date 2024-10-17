В тольяттинской филармонии выступит Александр Рамм

В субботу, 26 октября, в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" в Тольятти с симфоническим оркестром филармонии выступит виолончелист Александр Рамм.
Рамм считается одним из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. Виолончель Александра Рамма звучала в ведущих концертных залах мира.
В программе вечера - Л.Бетховен, симфония №4; С.Прокофьев, симфония-концерт для виолончели с оркестром.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!