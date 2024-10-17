Стратегии, продажи, продвижение: в Самарской области стартовал прием заявок на программу "PROбизнес"

Региональное минэкономразвития и центр "Мой бизнес" запускают набор на новый поток популярной программы для предпринимателей - "PROбизнес". Она состоится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Образовательные инструменты поддержки - одни из самых востребованных в широком перечне всех действующих мер. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что необходимо усилить обучение предпринимателей продвижению продукции и выходу на новые каналы сбыта.
Программа "PROбизнес" включает в себя самые разные направления: стратегическое бизнес-планирование, управление бизнес-процессами, анализ рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории, позиционирование и создание уникального торгового предложения, продвижение продукта и автоматизация продаж, а также управление персоналом, мотивация команды, масштабирование, господдержка и привлечение инвестиций.
Мы постоянно работаем над улучшением делового климата в регионе и запускаем актуальные инструменты поддержки, разработанные с учетом мнения бизнес-сообщества. Образовательная поддержка служит одним из ключевых направлений нашей работы. Это регулярные курсы, семинары и тренинги по основам ведения бизнеса, инструментам маркетинга, работе с онлайн-площадками, финансовой грамотности и многому другому. Узнать о предстоящих событиях можно на портале mybiz63.ru", - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В финале обучения состоится защита проектов, по итогам которой лучшие участники получат специальные призы: 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса, рекламную кампанию на популярной радиостанции, заказ полиграфической продукции на 30 тысяч рублей.
На каждой обучающей встрече будут разыгрываться призы от партнеров курса: возможность стать героем программы "Бизнес на связи" на радиостанции Business FM, персональная консультация по вопросам бизнеса от экспертов программы, набор брендированной продукции от центра "Мой бизнес".
Курс подойдет индивидуальным предпринимателям и организациям. Обучение пройдет в гибридном формате (оффлайн и онлайн). Регистрация участников - до 10 ноября 2024 года по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?