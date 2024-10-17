Стратегии, продажи, продвижение: в Самарской области стартовал прием заявок на программу "PROбизнес"

Региональное минэкономразвития и центр "Мой бизнес" запускают набор на новый поток популярной программы для предпринимателей - "PROбизнес". Она состоится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Образовательные инструменты поддержки - одни из самых востребованных в широком перечне всех действующих мер. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что необходимо усилить обучение предпринимателей продвижению продукции и выходу на новые каналы сбыта.

Программа "PROбизнес" включает в себя самые разные направления: стратегическое бизнес-планирование, управление бизнес-процессами, анализ рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории, позиционирование и создание уникального торгового предложения, продвижение продукта и автоматизация продаж, а также управление персоналом, мотивация команды, масштабирование, господдержка и привлечение инвестиций.

Мы постоянно работаем над улучшением делового климата в регионе и запускаем актуальные инструменты поддержки, разработанные с учетом мнения бизнес-сообщества. Образовательная поддержка служит одним из ключевых направлений нашей работы. Это регулярные курсы, семинары и тренинги по основам ведения бизнеса, инструментам маркетинга, работе с онлайн-площадками, финансовой грамотности и многому другому. Узнать о предстоящих событиях можно на портале mybiz63.ru", - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В финале обучения состоится защита проектов, по итогам которой лучшие участники получат специальные призы: 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса, рекламную кампанию на популярной радиостанции, заказ полиграфической продукции на 30 тысяч рублей.

На каждой обучающей встрече будут разыгрываться призы от партнеров курса: возможность стать героем программы "Бизнес на связи" на радиостанции Business FM, персональная консультация по вопросам бизнеса от экспертов программы, набор брендированной продукции от центра "Мой бизнес".

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям и организациям. Обучение пройдет в гибридном формате (оффлайн и онлайн). Регистрация участников - до 10 ноября 2024 года по ссылке.