В Самарской области вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

В воскресенье, 20 октября, в России отметят День отца. Этот праздник с 2021 г. в соответствии с указом президента Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области с 2007 г. лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания "Во славу отцовства". Накануне в рамках областного праздника "Отец. Отчество. Отечество" состоялась очередная церемония награждения.

Каждый год праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел во Дворце культуры Чапаевска, где знаком общественного признания "Во славу отцовства" были отмечены 25 отцов.

Организаторами мероприятия выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Благотворительный фонд "Радость" и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

"В Самарской области уже 17-й год проходит акция с очень символичным названием — "Отец. Отчество. Отечество". Замечательно, что каждый год мы имеем возможность чествовать лучших отцов нашего региона, — сказала министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева. — Особое значение этот праздник приобретает в Год Семьи, поскольку папы занимают важное место в жизни каждого ребенка и общества, в целом".

За все время проведения акции уже 550 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания "Во славу отцовства". В этом году в конкурсе было пять номинаций: "Отцовский труд в кровной семье", "Отцовский труд в приемной семье", "Воспитание детей отцом без матери", "Отец — Герой" и "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе".

"Спасибо всем папам, которые показывают пример, как надо строить свою жизнь, как надо создавать семью и нести за нее ответственность!" — подчеркнула директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Председатель Совета отцов Самарской области, сам многодетный отец Константин Доладов с гордостью отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании заработал свой территориальный совет отцов. Основная их задача — укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.

В Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография". "Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет. Всесторонняя поддержка семей, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство — задачи, обозначенные президентом и способствующие демографическому развитию страны.