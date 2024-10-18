В Самарской области вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

В воскресенье, 20 октября, в России отметят День отца. Этот праздник с 2021 г. в соответствии с указом президента Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области с 2007 г. лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания "Во славу отцовства". Накануне в рамках областного праздника "Отец. Отчество. Отечество" состоялась очередная церемония награждения.
Каждый год праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел во Дворце культуры Чапаевска, где знаком общественного признания "Во славу отцовства" были отмечены 25 отцов.
Организаторами мероприятия выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Благотворительный фонд "Радость" и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.
"В Самарской области уже 17-й год проходит акция с очень символичным названием — "Отец. Отчество. Отечество". Замечательно, что каждый год мы имеем возможность чествовать лучших отцов нашего региона, — сказала министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева. — Особое значение этот праздник приобретает в Год Семьи, поскольку папы занимают важное место в жизни каждого ребенка и общества, в целом".
За все время проведения акции уже 550 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания "Во славу отцовства". В этом году в конкурсе было пять номинаций: "Отцовский труд в кровной семье", "Отцовский труд в приемной семье", "Воспитание детей отцом без матери", "Отец — Герой" и "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе".
"Спасибо всем папам, которые показывают пример, как надо строить свою жизнь, как надо создавать семью и нести за нее ответственность!" — подчеркнула директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.
Председатель Совета отцов Самарской области, сам многодетный отец Константин Доладов с гордостью отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании заработал свой территориальный совет отцов. Основная их задача — укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.
В Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография". "Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет. Всесторонняя поддержка семей, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство — задачи, обозначенные президентом и способствующие демографическому развитию страны.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.