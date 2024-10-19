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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла "Астану" - 91:57

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в матче Единой Лиги ВТБ переиграла "Астану" — 91:57.

Фото: БК Самара

Самарцам потребовалось более трех минут, чтобы набрать первые очки с игры. Но Брендан Адамс попал издали — и хозяева быстро настигли оторвавшихся было соперников. А две подряд трехи от Антона Карданахишвили позволили завершить стартовую четверть лидерами — 21:18.

Начало второй двумя мощными данками украсил Насир Брукс — "Самара" чувствовала себя все увереннее. И за полторы минуты до большого перерыва Ронни Харрэлл точной трехой довел преимущество уже до "+12" — 39:27.

После перерыва роль снайпера на себя примерил Александр Гудумак: два подряд дальних выстрела от капитана позволили нашей команде удерживать инициативу. А стоило игре чуть подуспокоится — напомнил о себе Антон Карданахишвили, также отметившийся двумя трехами подряд: 58:42 за три минуты до конца третьей четверти. Глеб Голдырев и Илья Попов решили не отставать от партнеров — и тоже положили по трехе: 68:46 перед четвертым периодом. Но, даже имея такое преимущество, хозяева не сбавили темп — и продолжили уходить в отрыв. В итоге набранными очками отметились все десять выходивших на площадку баскетболистов "Самары", в том числе и Данила Чикарев.

Следующий матч "Самара" проведет 27 октября в Перми.

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