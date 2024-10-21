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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС подключила к сети поселок Домашкины Вершины

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о подключении к мобильной сети МТС поселка Домашкины Вершины в Волжском районе. Жители села получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС.

Фото: предоставлено МТС

Домашкины Вершины — небольшой поселок в Волжском районе недалеко от поселка Просвет — центра сельского поселения. Одной из главных точек притяжения этой локации считаются местные пруды и водоемы, окружающие поселок Домашкины Вершины, который располагается на реке Домашка. Сюда часто приезжают рыбаки со всей Самарской области. Теперь похвастаться уловом с друзьями в мессенджерах или в соцсетях станет еще удобнее — со скоростным интернетом и качественной связью от МТС.

Мобильный интернет МТС позволит жителям поселка быть всегда на связи и на высоких интернет-скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами — общаться по видеосвязи в социальных сетях, загружать фото и видео, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры связи и расширением покрытия в регионе, делая особый акцент на районах Самарской области, чтобы у жителей малых населенных пунктов были те же возможности для использования цифровых сервисов, что и у горожан. Запуская в работу новые базовые станции или обновляя наше телеком-оборудование, мы всегда ориентируемся на запросы жителей", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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