МТС подключила к сети поселок Домашкины Вершины

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о подключении к мобильной сети МТС поселка Домашкины Вершины в Волжском районе. Жители села получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС.
Домашкины Вершины — небольшой поселок в Волжском районе недалеко от поселка Просвет — центра сельского поселения. Одной из главных точек притяжения этой локации считаются местные пруды и водоемы, окружающие поселок Домашкины Вершины, который располагается на реке Домашка. Сюда часто приезжают рыбаки со всей Самарской области. Теперь похвастаться уловом с друзьями в мессенджерах или в соцсетях станет еще удобнее — со скоростным интернетом и качественной связью от МТС.
Мобильный интернет МТС позволит жителям поселка быть всегда на связи и на высоких интернет-скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами — общаться по видеосвязи в социальных сетях, загружать фото и видео, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.
"Мы работаем над развитием инфраструктуры связи и расширением покрытия в регионе, делая особый акцент на районах Самарской области, чтобы у жителей малых населенных пунктов были те же возможности для использования цифровых сервисов, что и у горожан. Запуская в работу новые базовые станции или обновляя наше телеком-оборудование, мы всегда ориентируемся на запросы жителей", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.