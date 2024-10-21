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Единоборства Спорт

В Тольятти прошел региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации федерального проекта "Спорт — норм жизни" и партийного проекта "Детский спорт" в регионе Самарская областная федерация спортивной борьбы провела спортивные соревнования среди школьников.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Региональный этап фестиваля прошел в Тольяттинской спортшколе олимпийского резерва № 5. В спортивном празднике приняли участие более 200 школьников — юношей и девушек 11-13 лет по трем дисциплинам борьбы: греко-римской, вольной и женской борьбе.

"Ребята от 11 до 13 лет смогли проверить свое мастерство. Они показали отличный уровень подготовки и стремление к победе. Победители отобраны на Всероссийский этап фестиваля, который пройдет в декабре в Москве", — рассказал президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, депутат фракции "Единая Россия" Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Парламентарий также в честь 70-летнего юбилея вручил подарок и грамоту аксакалу тольяттинской борьбы — Сергею Никитинском.

"Рад был повидаться со старожилом борцовской семьи — Никитинским Сергеем Евгеньевичем. Здорово, что развитием молодежи интересуются наши ветераны. Общение, совместные мероприятия помогают укреплять связь поколений", — поделился Живайкин.

Также чествовали бронзового призера Первенства России U 17 и Международного турнира памяти И. А. Найвальта "Новая высота" — Армена Оганяна и его тренеров: Хорена Текнеджяна, Александра Скопинцева и Дмитрия Балясникова.

Напомним, что победители регионального этапа турнира получат право представить Самарскую область на Всероссийском финале в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года, который пройдет при поддержке "Единой России".

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