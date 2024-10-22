16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев представил вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции На оперативном совещании рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и обеспечения граждан льготными лекарствами Лидия Рогожинская сохранила пост министра спорта Минлесхоз Самарской области возглавил Артем Ефимов Самарский минтранс обрел нового руководителя

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев представил вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 октября, под председательством Геннадия Котельникова состоялось 44 заседание Самарской губернской думы. В нем приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, руководители областных министерств и ведомств.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Одним из вопросов повестки стало согласование кандидатуры на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

"Формирование команды правительства Самарской области продолжается очень активно. Вы видите, что у нас каждую неделю происходят назначения исполняющих обязанности, министров, заместителей председателя правительства, — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатскому корпусу. — Во многом процесс обусловлен несколькими факторами. Первое — мы взяли на себя повышенные обязательства в рамках исполнения программы социально-экономического развития Самарской области. Поэтому здесь по каждому из направлений необходимо очень жесткое, строгое, четкое исполнение нашего самого главного обязательства — улучшения качества жизни. Это требует от руководителей органов исполнительной власти повышенной ответственности. Хочу сказать, что мы уже близки к тому, чтобы в течение нескольких недель объявить о завершении формирования кабинета министров правительства Самарской области".

На заседании глава региона представил на согласование депутатам кандидатуру Максима Ковалева.
"Максим Владимирович большой путь прошел в правоохранительных органах. Заслуженно был признан одним из участников и героев специальной военной операции. На самом деле уже сейчас, работая исполняющим обязанности, показывает свой профессионализм здесь, в Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев.

Голосованием депутаты единогласно одобрили кандидатуру Максима Ковалева на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3