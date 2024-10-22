Вячеслав Федорищев представил вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции

Во вторник, 22 октября, под председательством Геннадия Котельникова состоялось 44 заседание Самарской губернской думы. В нем приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, руководители областных министерств и ведомств.

Одним из вопросов повестки стало согласование кандидатуры на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

"Формирование команды правительства Самарской области продолжается очень активно. Вы видите, что у нас каждую неделю происходят назначения исполняющих обязанности, министров, заместителей председателя правительства, — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатскому корпусу. — Во многом процесс обусловлен несколькими факторами. Первое — мы взяли на себя повышенные обязательства в рамках исполнения программы социально-экономического развития Самарской области. Поэтому здесь по каждому из направлений необходимо очень жесткое, строгое, четкое исполнение нашего самого главного обязательства — улучшения качества жизни. Это требует от руководителей органов исполнительной власти повышенной ответственности. Хочу сказать, что мы уже близки к тому, чтобы в течение нескольких недель объявить о завершении формирования кабинета министров правительства Самарской области".

На заседании глава региона представил на согласование депутатам кандидатуру Максима Ковалева.

"Максим Владимирович большой путь прошел в правоохранительных органах. Заслуженно был признан одним из участников и героев специальной военной операции. На самом деле уже сейчас, работая исполняющим обязанности, показывает свой профессионализм здесь, в Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев.

Голосованием депутаты единогласно одобрили кандидатуру Максима Ковалева на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.