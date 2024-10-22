По предложению губернатора более 10 млрд руб. из областного бюджета дополнительно направят на социальные нужны

В ходе заседания Самарской губернской думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. Доходная часть бюджета увеличена на 10 млрд 730 млн руб. за счет налоговых и неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений.

"Средства пойдут на решение важнейших социальных задач, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован максимально эффективно на благо жителей региона".

По предложению главы региона основные направления, на которые направят дополнительные объемы средств в 2024 г.: 2,5 млрд руб. — на зарплату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения; 1 млрд руб. — на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и госучреждений здравоохранения; 845 млн руб. — на предоставление выплат участникам СВО; 68 млн руб. — на приобретение жилья для детей-сирот; 53 млн руб. — на единовременные выплаты почтовым работникам, занятым в сельских отделениях почтовой связи Самарской области.

В соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева увеличивается поддержка молодых семей: 200 млн руб. дополнительно направят на обеспечение жильем молодых семей, не вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 г. на приобретение жилого помещения; 275 млн руб. — на предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения семьям, выбывшим из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоих) супругов возраста 36 лет после 1 июня 2024 года.

735 млн руб. направят на субсидии по подготовке к отопительному сезону; 127 млн руб. — на обеспечение пациентов лекарствами; также предусматриваются средства на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области и на укрепление материально-технической базы ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови".

Поддержке многодетных семей уделили особое внимание. По инициативе Вячеслава Федорищева принят целый ряд дополнительных мер. Статус многодетной семьи и получение мер социальной поддержки до достижения старшим ребенком возраста 23 лет можно будет сохранить при прохождении им военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО; также корректируются условия предоставления единовременной выплаты для многодетных семей — каким образом распорядиться средствами семейного капитала, будет решать многодетная семья по своему усмотрению, без предоставления отчетов.

Еще одна новая мера соцподдержки для многодетных семей — выплата 250 тыс. руб., скоро станет доступной для всех многодетных семей региона. В региональный закон "О земле" вносится изменение — исключение критерия нуждаемости в жилье. По выбору многодетной семьи деньги целевым образом можно будет направить на частичное погашение ипотеки, приобретение жилья или земельного участка, строительство жилого дома. По данным муниципальных образований Самарской области, за получением социальной выплаты планируют обратиться 996 многодетных граждан, объем финансирования составит 249 млн рублей.

Расширены права на землю для многодетных семей. В Самаре и Тольятти, учитывая дефицит свободных земельных участков для обеспечения льготников, приняты акты о безземелье. Многодетным семьям земля предоставляется в других муниципалитетах, расположенных по соседству. С учетом правоприменительной практики решено предусмотреть возможность получения земельных наделов на территории этих городов, в случае, если льготополучатели самостоятельно найдут подходящие участки.

Депутаты поддержали инициативу губернатора Самарской области по повышению компенсации платы за обращение с ТКО для многодетных семей с 50% до 75%. Правовая норма была разработана в связи с переходом начисления этой коммунальной услуги исходя из количества проживающих в жилом помещении, чтобы не допустить увеличения расходов по данной статье семейного бюджета.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются более 18 тыс. многодетных семей.

С учетом этих изменений параметры областного бюджета на 2024 г. составят: доходы — 292 млрд 84 млн 745 тыс. руб.; расходы — 331 млрд 938 млн 496 тыс. рублей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что повестка дня была насыщенной, принято 23 региональных закона, один — в первом чтении. "Принятие этих законов — свидетельство ярко выраженной социальной ориентированности областного бюджета, который пополнился более чем на 10 млрд рублей. В итоге расходная часть бюджета региона составила 331 млрд рублей. Это громадная сумма! В обсуждении этого закона на заседании комитета по бюджету участвовало больше половины всех депутатов думы. И мы видим, что эти средства будут направлены на увеличение зарплат бюджетников, на поддержку участников СВО, на обеспечение жильем молодых семей и другие очень актуальные вопросы. Целый блок принятых сегодня законов улучшат положение многодетных семей, их социальную поддержку. Это касается и обеспечения бесплатными земельными участками, и возможности распоряжаться средствами семейного капитала по своему усмотрению. Модернизацию, переформатирование мер поддержки в областных законах депутаты, правительство, глава региона ведут на постоянной основе", — подчеркнул Геннадий Котельников.