Приволжский транспортный прокурор проведет прием жителей Самарской области

В пятницу, 25 октября, с 9:00 до 11:00, приволжский транспортный прокурор Максим Суров проведет прием жителей Самарской области.

Прием пройдет по вопросам функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу ЕвразЭС, проведением доследственных проверок, а также расследованием уголовных дел.

Мероприятие пройдет в Куйбышевской транспортной прокуратуры — ул. Чернореченская, 2/1.

Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, надзорное ведомство рекомендует заранее подготовить заявление с указанием основных доводов; а если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или другие органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов. Заявителям необходимо при себе иметь паспорт.

По вопросам личного приема можно обращаться по телефонам: 8 (831) 244-45-50 и +7 (910) 796-59-45.