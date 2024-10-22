16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области назначили нового начальника управления Судебного департамента Министр обороны РФ поздравил самарских бойцов с освобождением Михайловки в ДНР В СУ СКР по Самарской области сменился руководитель В Совете Федерации обсудили вопросы развития и поддержки АПК Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля LADA Aura

Федеральная власть Власть и политика

Приволжский транспортный прокурор проведет прием жителей Самарской области

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 25 октября, с 9:00 до 11:00, приволжский транспортный прокурор Максим Суров проведет прием жителей Самарской области.

Прием пройдет по вопросам функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу ЕвразЭС, проведением доследственных проверок, а также расследованием уголовных дел.

Мероприятие пройдет в Куйбышевской транспортной прокуратуры — ул. Чернореченская, 2/1.

Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, надзорное ведомство рекомендует заранее подготовить заявление с указанием основных доводов; а если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или другие органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов. Заявителям необходимо при себе иметь паспорт.

По вопросам личного приема можно обращаться по телефонам: 8 (831) 244-45-50 и +7 (910) 796-59-45.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3