Воспитательница детсада из Самарской области перевела мошенникам 500 тыс. рублей

В Самарской области 60-летняя воспитательница детсада из Похвистневского района стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка и правоохранителями. Они утверждали, что сбережения потерпевшей пытаются украсть мошенники. А чтобы спасти деньги, по словам звонивших, нужно было перевести их на безопасный счет. Женщина поверила и отправила незнакомцам 500 тыс. рублей. После этого звонки прекратились.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек