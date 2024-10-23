Воспитательница детсада из Самарской области перевела мошенникам 500 тыс. рублей

В Самарской области 60-летняя воспитательница детсада из Похвистневского района стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка и правоохранителями. Они утверждали, что сбережения потерпевшей пытаются украсть мошенники. А чтобы спасти деньги, по словам звонивших, нужно было перевести их на безопасный счет. Женщина поверила и отправила незнакомцам 500 тыс. рублей. После этого звонки прекратились.