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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Количество вакансий в сельском хозяйстве выросло почти вдвое

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Селекционно-семеноводческая компания RUSEED и сервис Авито Работа провели совместное исследование рынка труда в сельском хозяйстве, чтобы составить картину востребованных профессий и вакансий, а также зарплатных предложений от работодателей.

По информации Минсельхоза РФ, отрасли не хватает около 200 тысяч работников, в том числе высококвалифицированных специалистов — селекционеров, агрономов, семеноводов. При этом количество вакансий на Авито Работа в сфере сельского хозяйства постоянно увеличивается. За прошлый год рост составил 86%. А весной этого, перед началом агросезона, число свободных рабочих мест в АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 91%, или в 1,9 раза. На данный момент на этот сегмент российской экономики приходится 12,9% от общего числа предложений о работе. Средние зарплаты для новых специалистов также увеличились на 26% и достигают 82 тыс. 297 руб.

Агрономы в дефиците

При этом эксперты отмечают дефицит именно высококвалифицированных кадров. Опережающими темпами растет спрос на агрономов, семеноводов, офисных сотрудников с хорошей квалификацией. Вследствие этого летом 2024 года агрономы стали лидерами по росту зарплат. Работодатели на Авито Работа повысили предложение на 15% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Сегодня таким специалистам готовы платить в среднем 88 тыс. руб. в месяц, но ситуация сильно зависит от региона. Особенный спрос отмечается на Дальнем Востоке, где предлагаемые зарплаты показали рост на 88% и достигли 112 тыс. руб. Такие изменения объясняются наращиванием производственных линий и увеличением числа работодателей, которые в битве за соискателей готовы предлагать им лучшие условия.

HR-эксперты компании RUSEED отмечают, что зарплатные вилки довольно широки, и размер оклада зависит от компетенций. Так, у агрономов по семеноводству средний заработок выше. Таким узким специалистам предлагают оплату до 160 тыс. руб. в месяц.

По мнению управляющего партнера компании RUSEED Марка Гехта, сегодня сельское хозяйство — это не про сараи и сеновалы. "Это интересная, высокотехнологичная сфера. Агроном — это уже скорее IT-специалист, чем рабочий. Он оперирует огромным количеством данных и принимает важные для компании решения. И зарплата у опытного сотрудника на уровне зарплаты программиста. Важно, что работают специалисты сейчас в современных условиях на высокотехнологичном оборудовании", — рассказал Марк Гехт.

Привлекать молодежь

Для достижения новых национальных целей по росту производства и экспорта аграрной продукции Минсельхозом подготовлен нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Его запуск, запланированный на 2025 год, позволит добиться импортонезависимости в таких сферах, как селекция и генетика, биотехнологии, производство ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования. Отдельный блок работы будет посвящен подготовке профессиональных кадров для отрасли, в том числе специалистов, способных обеспечить технологическое лидерство нашего АПК. В их числе, безусловно, селекционеры, семеноводы и агрономы, от которых сегодня напрямую зависит эффективность сельского хозяйства. В России много талантливой молодёжи и прекрасные научные школы. Будем делать все для того, чтобы помочь молодым людям найти своё призвание в аграрном секторе и реализовать себя в одной из самых современных и активно развивающихся отраслей российской экономики", — прокомментировала министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Добавить престижа профессиям

Эксперты, опрошенные в ходе исследования, отмечают, что основными причинами кадрового дефицита в АПК является непопулярность сельскохозяйственных профессий у молодежи, а также недостаточное финансирование отрасли растениеводства в последние 20 лет. Чтобы изменить ситуацию, необходимо проводить активную работу по популяризации профессии среди молодежи.

RUSEED проанализировала, как сотрудники компании реагируют на разные инструменты мотивации, и выяснила, что престижность работы для персонала так же значима, как уровень дохода. Оба этих фактора оказались крайне важными для 57% и 59,1% опрошенных сотрудников компании соответственно. Кроме того, выяснилось, что серьёзным стимулом для участников опроса RUSEED является возможность решать масштабные задачи для страны и сделать свой вклад в развитие сельского хозяйства. Об этом заявили 73,1% сотрудников.

Одним из инструментов привлечения специалистов может стать переобучение. Сегодня многие компании готовы брать на работу не только студентов и выпускников вузов, но и специалистов из других отраслей, готовых получить новую квалификацию. Согласно данным Авито Работы, средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением в I полугодии 2024-го выросли на 75% по отношению к периоду январь–июнь 2023-го, составив 127 тыс. 677 руб. в месяц при полном рабочем дне.

Дмитрий Пучков, управляющий директор сервиса Авито Работа:

"Рост спроса на кадры не сбавляет обороты. Согласно нашим исследованиям, порядка 80% работодателей испытывают дефицит кадров и трудности с привлечением персонала. В конкурентной гонке за специалистами компании из сельхозотрасли привлекают соискателей интересными задачами, увеличивают зарплатные предложения, предлагают гибкие графики работы и улучшают социальные пакеты. Важно научиться чётко адресовать эти предложения профессионалам и использовать современные технологические решения для построения коммуникации "работодатель-соискатель".

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