Производители мебели из Самарской области представили свою продукцию на отраслевой выставке "ПИР Экспо" в Москве

С 21 по 24 октября в Москве проходит выставка индустрии гостеприимства "ПИР Экспо" - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa.
На коллективном стенде Самарской области, организованным минэкономразвития региона, представлены компании, которые занимаются производством мебели. О необходимости помогать местным производителям в продвижении их продукции неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев.
В числе участников регионального стенда - мебельная фабрика "CorsaStyle". Возможность представить свою продукцию на профильной выставке она получила благодаря участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии-2023". Фабрика была отмечена специальным призом от минэкономразвития и центра "Мой бизнес".
"Как многолетние партнеры конкурса "Достояние губернии" мы совместно с организаторами ежегодно отмечаем лучших производителей Самарской области. В прошлом году мы поощрили специальным призом мебельную фабрику, которая показывает хорошую динамику. Уверен, что участие в профильной выставке поможет компании в поиске новых клиентов, налаживании деловых связей и дальнейшем развитии предприятия", - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
С 2011 года "CorsaStyle" производит дизайнерскую мягкую мебель для предприятий сегмента HoReCa. Из маленькой мастерской она выросла в большое производство и сегодня представлена более чем в 500 заведениях индустрии гостеприимства по всей территории России.
"Мы рады представить нашу мебель в этом огромном выставочном комплексе, познакомиться с новыми заказчиками, заключить договоры. Спасибо минэкономразвития Самарской области за эту возможность. Всем предпринимателям советую обращаться в центры "Мой бизнес" - там всегда помогут, проконсультируют, специалисты делают практически всю работу за вас", - рассказала руководитель мебельной фабрики Corsastyle Ольга Куканова.
В экспозиции "ПИР Экспо" участвует более 720 компаний из России и других стран. Они представляют наиболее актуальные разработки в сфере оборудования, продуктов питания и расходных материалов для гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы Retail.
Поддержка бизнеса реализуется в регионе в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?