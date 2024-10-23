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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производители мебели из Самарской области представили свою продукцию на отраслевой выставке "ПИР Экспо" в Москве

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 по 24 октября в Москве проходит выставка индустрии гостеприимства "ПИР Экспо" - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На коллективном стенде Самарской области, организованным минэкономразвития региона, представлены компании, которые занимаются производством мебели. О необходимости помогать местным производителям в продвижении их продукции неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

В числе участников регионального стенда - мебельная фабрика "CorsaStyle". Возможность представить свою продукцию на профильной выставке она получила благодаря участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии-2023". Фабрика была отмечена специальным призом от минэкономразвития и центра "Мой бизнес".

"Как многолетние партнеры конкурса "Достояние губернии" мы совместно с организаторами ежегодно отмечаем лучших производителей Самарской области. В прошлом году мы поощрили специальным призом мебельную фабрику, которая показывает хорошую динамику. Уверен, что участие в профильной выставке поможет компании в поиске новых клиентов, налаживании деловых связей и дальнейшем развитии предприятия", - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 2011 года "CorsaStyle" производит дизайнерскую мягкую мебель для предприятий сегмента HoReCa. Из маленькой мастерской она выросла в большое производство и сегодня представлена более чем в 500 заведениях индустрии гостеприимства по всей территории России.

"Мы рады представить нашу мебель в этом огромном выставочном комплексе, познакомиться с новыми заказчиками, заключить договоры. Спасибо минэкономразвития Самарской области за эту возможность. Всем предпринимателям советую обращаться в центры "Мой бизнес" - там всегда помогут, проконсультируют, специалисты делают практически всю работу за вас", - рассказала руководитель мебельной фабрики Corsastyle Ольга Куканова.

В экспозиции "ПИР Экспо" участвует более 720 компаний из России и других стран. Они представляют наиболее актуальные разработки в сфере оборудования, продуктов питания и расходных материалов для гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы Retail.

Поддержка бизнеса реализуется в регионе в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

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