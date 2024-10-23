Самарское предприятие наращивает выпуск оборудования для сферы общепита с господдержкой

Производственное предприятие "Комета" из Самары выпускает оборудование из металла для сферы общепита: стеллажи, полки и столы. В 2019 году команда предприятия начинала с изготовления держателей, диспенсеров и других изделий для оснащения кухонь, а сегодня — обеспечивает оборудованием рестораны по всей стране. Ежемесячно на предприятии обрабатывают более 5 тонн металла различной толщины. Мощности позволяют оснащать более 15 ресторанов ежемесячно.
За годы работы значительно увеличился штат — сегодня здесь трудятся 28 человек. Растут и занимаемые производственные площади: если на старте это было 150 кв. м. территории, то теперь — в 5 раз больше. Закупается новое, современное оборудование. И это не предел, уверяет руководитель компании.
"Развиваться помогает господдержка. Мы обращались в Гарантийный фонд Самарской области, взяли займ и пустили его на закупку сырья. Привлеченные денежные средства позволили ускорить темпы нашего развития, привлечь новых сотрудников и нарастить мощности", — добавляет Юрий Коротыч.
Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211). В Гарантийном фонде поддержку оказывают как начинающим, так и опытным предпринимателям.
"Гарантийный фонд Самарской области предоставляет предпринимателям микрозаймы по льготным ставкам, не привязанным к ключевой ставке Центробанка, а также поручительства для получения банковских кредитов. Инструменты ГФСО помогают бизнесу региона быстро и с минимальной финансовой нагрузкой реализовывать свои планы и проекты", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
По итогам первого полугодия 2024 года Гарантийный фонд помог субъектам МСП региона привлечь более 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов. О необходимости всесторонней поддержки предпринимателей региона неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев.
Финансовая поддержка бизнеса ведется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?