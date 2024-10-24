Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 800 тыс. руб., пытаясь спасти родственника

В Самаре возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
74-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представился следователем и заявил, что ее родственник стал виновником ДТП с пострадавшими. Теперь, чтобы спасти его от уголовной ответственности, нужно "кому следует" передать деньги. Пенсионерка согласилась и отдала неизвестному более 800 тыс. рублей. Только после этого она позвонила родственникам и выяснила, что отправила деньги мошенникам.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек