Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 800 тыс. руб., пытаясь спасти родственника

В Самаре возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

74-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представился следователем и заявил, что ее родственник стал виновником ДТП с пострадавшими. Теперь, чтобы спасти его от уголовной ответственности, нужно "кому следует" передать деньги. Пенсионерка согласилась и отдала неизвестному более 800 тыс. рублей. Только после этого она позвонила родственникам и выяснила, что отправила деньги мошенникам.