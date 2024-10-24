Идеи, творчество и дискуссии: в Самаре прошел Форум креативных индустрий

22 — 24 октября в Самаре прошел традиционный Поволжский форум креативных индустрий "ЭКО-Диво". Мероприятие проводится в областной столице уже в восьмой раз, и объединило на площадке регионального центра "Мой бизнес" предпринимателей, самозанятых, представителей культурных институций, а также студентов профильных вузов Самарской области.
Партнерами форума выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что активность креативной экономики в регионе растет, и ее вклад в развитие Самарской области становится все больше. Вместе с тем областное правительство разрабатывает новые меры поддержки для бизнеса творческих направлений.
Так, в этом году в регионе впервые проходит конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Он реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.
"Креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для представителей креативного сектора", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Участники Поволжского форума "ЭКО-Диво" получили возможность посетить открытые встречи и мастер-классы, лекции и круглые столы, выставки и модное дефиле.
"Я провожу мастер-класс по апсайклингу. Показываю, как из тканей, которые уже не пригодны к носке, сделать красивые вещи — сегодня мы делаем заплатки. Любой желающий может с помощью машинки вышить удивительной красоты рисунок или узор. Я сама очень люблю такие вещи, ведь у меня трое детей, которым приходится постоянно ремонтировать одежду. А в будущем надеюсь и получать доход от такой деятельности", — рассказывает самозанятая Ирина Гетинкау.
"Это первая выставка, в которой я принимаю участие. Я представила платья из нетрадиционного сырья — из строительных материалов, бумаги. А также куклы, при создании которых также использовала эко-материалы, — рассказывает участница форума, студентка Светлана Крестьянинова. — Такие проекты — часть нашей образовательной программы. После завершения обучения хочу создать свой дизайнерский бренд, опять же используя экологическую направленность в работе".
Восьмой Поволжский форум посвятили темам развития креативного сектора экономики, защиты прав интеллектуальной собственности, ремесленных компетенций и производств, развития и возможностей интеллектуального капитала.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?