Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО "Мой добрый бизнес". В этом году он пройдет в 10-й раз.
Заявки на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес" социальные предприниматели и СОНКО могут подать на официальном сайте до 18 ноября.
"Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке 1% годовых, грантовая поддержка.
Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в центрах "Мой бизнес", работающих в регионе.
Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4538 НКО. Около 75% из них — социально ориентированные.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева, поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона.
Ежегодно в регионе проходит конкурс грантов на реализацию проектов СОНКО. В этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области — все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?