16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе "Мой добрый бизнес" Идеи, творчество и дискуссии: в Самаре прошел Форум креативных индустрий Самарское предприятие наращивает выпуск оборудования для сферы общепита с господдержкой Производители мебели из Самарской области представили свою продукцию на отраслевой выставке "ПИР Экспо" в Москве Метро строят, дома — нет: что тормозит реновацию Безымянки

Государство и Бизнес Экономическая политика

Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО "Мой добрый бизнес". В этом году он пройдет в 10-й раз.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Заявки на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес" социальные предприниматели и СОНКО могут подать на официальном сайте до 18 ноября.

"Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке 1% годовых, грантовая поддержка.

Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в центрах "Мой бизнес", работающих в регионе.

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4538 НКО. Около 75% из них — социально ориентированные.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева, поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона.

Ежегодно в регионе проходит конкурс грантов на реализацию проектов СОНКО. В этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области — все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3