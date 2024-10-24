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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту закупок госкомпаний у МСП

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госкомпании закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области товары и услуги на общую сумму 98,2 млрд рублей. О результатах закупок по итогам девяти месяцев 2024 года сообщила Корпорация МСП.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

В текущем году объемы закупок госкомпаний у региональных поставщиков возросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество самих поставщиков за то же время выросло на 24% и сегодня составляет более 3,8 тысяч субъектов МСП.

"Участие в закупках госкомпаний и поставки товаров и услуг крупным промышленным предприятиям - это стабильный канал сбыта для малых и средних товаропроизводителей региона. Мы регулярно проводим ярмарки кооперации, на площадке которых индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам - субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества", - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Крупнейшими заказчиками - лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, Аэрофлот, Сбербанк, Банк ВТБ и др.

"С начала года больше всего закупок наблюдалось в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ. Также закупались машины и оборудование, компьютерное, электронное и оптическое оборудования", - перечислил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В целом по стране за девять месяцев текущего года малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ. Их общий объем превысил 6,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 62%.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Объем закупок включен в показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Гид потребителя

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