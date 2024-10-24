CARCADE предлагает клиентам лизинг с субсидией на технику УралСпецТранс

Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "Урал СТ" запустила программу финансирования прицепной и специальной техники марки УралСпецТранс. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2024 года.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести популярные модели седельных тягачей, бортовых полуприцепов, автотопливозаправщиков и другой техники с использованием корпоративной скидки-субсидии. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии.

Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, полуприцеп-цистерна 9465* станет дешевле на 220 000 рублей, а вакуумная машина 5453* на шасси FAW CA 3250 с колёсной формулой 6×6 доступна со скидкой в размере 250 000 рублей. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы — официального представителя марки УралСпецТранс. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.