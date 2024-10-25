При реализации дорожного нацпроекта в Самарской области проведено более 60 контрольных мероприятий с представителями общественности

В 2024 году благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Дорожные работы велись при активном участии общественности. Участие народных контролеров на всех этапах проведения работ является одним из условий реализации нацпроекта.
Мнение и просьбы жителей учитываются еще на этапе формирования перечней объектов ремонта. Так, в 2024 году по просьбам жителей привели в нормативное состояние участки региональных и межмуниципальных дорог "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча (15 км) в Шенталинском районе, "Осинки — Хворостянка" — Прогресс в Хворостянском районе (10 км), "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский (5,8 км) в Ставропольском районе, Киндяково — Висловка (2,3 км) в Красноярском районе, "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка в (12 км) в Красноярском и Старопольском районах.
В Самаре с учетом мнения общественности отремонтировали улицы Ново-Вокзальную, Чернореченскую, Зубчаниновское шоссе и другие дороги. В Тольятти проведен ремонт Лесопаркового шоссе, состояние которого давно вызывало недовольство автомобилистов, а также улицы Ново-Заводской.
Общественные контролеры, неравнодушные жители приглашаются на все этапы проведения ремонта дорог, а также приемку проведенных работ. За 3 квартала 2024 года совместно с общественниками проведено более 60 мероприятий по контролю качества дорожных работ.
Помимо жителей, проживающих на территории, где проводится ремонт дороги, в приемку выполненных работ осуществляли активисты Общероссийского народного фронта, координаторы партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", представители Общественной палаты Самарской области и ТОСов.
Так, активную позицию заняли жители деревни Висловки Красноярского района при проведении капитального ремонта дороги Киндяково — Висловка. Благодаря нацпроекту новую межмуниципальную дорогу фактически собрали заново, однако за пределами капитального ремонта остался межмуниципальный участок, соединяющий новую трассу с деревней.
Инициативность жителей, а также внимание к проблеме администрации Красноярского района позволили уже в этом году провести устройство дорожного полотна на участке за счет муниципальных средств. "В процессе работ капитально отремонтирована водопропускная дамба и уложено асфальтовое покрытие, которого ранее там не было. На прошлой неделе проходило обследование нового маршрута для пуска школьного автобуса. На данный момент готовятся документы", — говорит жительница Висловки Елена Матвеева
Взаимодействие с представителями общественности, жителями ведется в 2024 году и в интернет-пространстве. В официальной группе нацпроекта "Дороги Самарской области" регулярно публикуются новости о ходе реализации нацпроекта, ведется диалог с пользователями.
Всего по разным каналам связи в этому году даны разъяснения на более чем 1700 обращений граждан по реализации нацпроекта. Также проведено 3 квартальных опроса на особо острые темы. Так, в опросе третьего квартала об оценке качества дорог, отремонтированных по нацпроекту, приняло участие более 900 человек. Опрос будет доступен на площадке социальной сети до 1 января 2025 года.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.