Власти утвердили выплату самарским женщинам за рождение первенца

Правительство Самарской области опубликовало постановление и предоставление выплат женщинам за рождение детей. Оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года. То есть пособие начнут выдавать уже в этом году.

Правда, получателем может выступит не любая женщина. Единовременные выплаты будут предоставлять за рождением первого ребенка и только тем, кому от 18 до 25 лет (включительно). Сумма — 100 тыс. рублей.

Затраты бюджета в 2024 г. оценили в 138,4 млн рублей. В последующие годы планируется выделять по 415 млн рублей.

За счет нового пособия власти рассчитывают стимулировать рождаемость детей в молодом возрасте. Сейчас же средний возраст матерей при появлении первенца составляет 29 лет.