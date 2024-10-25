Власти утвердили выплату самарским женщинам за рождение первенца

Правительство Самарской области опубликовало постановление и предоставление выплат женщинам за рождение детей. Оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года. То есть пособие начнут выдавать уже в этом году.
Правда, получателем может выступит не любая женщина. Единовременные выплаты будут предоставлять за рождением первого ребенка и только тем, кому от 18 до 25 лет (включительно). Сумма — 100 тыс. рублей.
Затраты бюджета в 2024 г. оценили в 138,4 млн рублей. В последующие годы планируется выделять по 415 млн рублей.
За счет нового пособия власти рассчитывают стимулировать рождаемость детей в молодом возрасте. Сейчас же средний возраст матерей при появлении первенца составляет 29 лет.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р