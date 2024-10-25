Жителей Самарской области пригласили на бесплатный вебинар от ФНС

28 октября в 11:00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: завершена рассылка налоговых уведомлений — как научиться самостоятельно разбираться в сведениях по налоговому уведомлению".

Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.

Круг тем, которых она коснется в своем выступлении, достаточно широк:

способы доставки налогового уведомления и о том, что делать, если налоговое уведомление не получено;

особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам и какие сведения представлены в налоговом уведомлении;

проактивный порядок предоставления льгот, каким категориям и какие льготы предусмотрены;

какие электронные сервисы ФНС России помогут самостоятельно разобраться в сведениях, представленных в налоговом уведомлении и оплатить имущественные налоги.

Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц и льгот от участников вебинара заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.

Встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.