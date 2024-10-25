16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителей Самарской области пригласили на бесплатный вебинар от ФНС НОВИКОМ отмечает 31 год со дня основания "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину октября Банк НОВИКОМ подвел итоги акции "Монетная неделя" CARCADE предлагает клиентам лизинг с субсидией на технику УралСпецТранс

Финансы Экономика и бизнес

Жителей Самарской области пригласили на бесплатный вебинар от ФНС

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 октября в 11:00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: завершена рассылка налоговых уведомлений — как научиться самостоятельно разбираться в сведениях по налоговому уведомлению".

Фото: freepik.com

Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.

Круг тем, которых она коснется в своем выступлении, достаточно широк:

  • способы доставки налогового уведомления и о том, что делать, если налоговое уведомление не получено;
  • особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам и какие сведения представлены в налоговом уведомлении;
  • проактивный порядок предоставления льгот, каким категориям и какие льготы предусмотрены;
  • какие электронные сервисы ФНС России помогут самостоятельно разобраться в сведениях, представленных в налоговом уведомлении и оплатить имущественные налоги.

Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц и льгот от участников вебинара заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.

Встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3