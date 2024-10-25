Жителей Самарской области пригласили на бесплатный вебинар от ФНС

28 октября в 11:00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: завершена рассылка налоговых уведомлений — как научиться самостоятельно разбираться в сведениях по налоговому уведомлению".
Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.
Круг тем, которых она коснется в своем выступлении, достаточно широк:
- способы доставки налогового уведомления и о том, что делать, если налоговое уведомление не получено;
- особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам и какие сведения представлены в налоговом уведомлении;
- проактивный порядок предоставления льгот, каким категориям и какие льготы предусмотрены;
- какие электронные сервисы ФНС России помогут самостоятельно разобраться в сведениях, представленных в налоговом уведомлении и оплатить имущественные налоги.
Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц и льгот от участников вебинара заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.
Встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.