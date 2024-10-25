Женщины Самарской области до 25 лет получат по 100 тыс. руб. при рождении первенца

Молодые женщины Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписано правительством региона 24 октября.

Новая мера социальной поддержки реализована по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Впервые о введении дополнительной поддержки семей с детьми глава региона заявил на Демографическом форуме Приволжского федерального округа в начале сентября.

Позже, эта тема была озвучена во время презентации программы социально-экономического развития области на период до 2029 года. Народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе — ключевые приоритеты в работе регионального правительства.

"Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа "Моя семья". Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — подчеркнул Вячеслав Федорищев во время презентации программы развития.

Сейчас в регионе предоставляется 38 мер финансовой поддержки, 14 из них — новые. Они были внедрены в текущем году в рамках реализации указа президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Важно, что в Самарской области все предусмотренные указом меры предоставляются без учета критерия нуждаемости. Ими охвачены свыше 229 тыс. семей, в которых проживает более 318 тыс. детей.

Средства в рамках новой меры социальной поддержки получат молодые мамы, у кого первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года. На единовременную выплату, по данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, претендует порядка 4150 молодых мам Самарской области. Для ее оформления необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или подать заявление через социальный портал.