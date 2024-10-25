В Самарской области прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи

В Многофункциональном молодежном центре Самарской области состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта "Первая помощь". В состязаниях приняли участие более 70 школьников из разных уголков региона.

На чемпионате встретились 12 команд, которые одержали победу на территориальных чемпионатах, чтобы продемонстрировать навыки и знания, полученные в ходе участия в проекте. С мая по октябрь 2024 г. ребята проходили несколько отборочных этапов, изучали теоретический курс и участвовали в мастер-классах по оказанию первой помощи от специалистов регионального отделения Движения Первых и Российского Красного Креста.

"Соревнования проходят уже второй год и с каждым разом количество участников растет. Если в прошлом году было более 4 тыс. участников, то в этом уже более 5,5 тыс. человек. Цель проекта — дать ребятам теоретические знания и научить их основам оказания первой помощи, чтобы они знали, что делать в случае, когда от их действий будет зависеть жизнь и здоровье человека. Региональный чемпионат — это важный этап большого пути в рамках Всероссийского проекта "Первая помощь". На соревнованиях не было проигравших, ведь навык оказания первой помощи, грамотное поведение в сложных и трудных ситуациях — это один из значимых навыков в нашей жизни", — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Региональный чемпионат включал три этапа состязаний в командном зачете. В первом ребята прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи. Во втором и третьем участники должны были решить ситуационные задачи по оказанию психологической помощи и первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях: отсутствие сознания, носовое кровотечение, полная непроходимость верхних дыхательных путей при попадании инородного тела, частичная непроходимость дыхательных путей или легкая травма.

"Региональный чемпионат по оказанию первой помощи — завершающий этап большой работы и соревнований, которые проходили в образовательных учреждениях региона до этого. Но, с другой стороны, это первый шаг к участию во Всероссийском чемпионате. Надеемся, что команда с честью представит Самарскую область на финале. Сравнивая соревновательный цикл с прошлогодним, ребята проявляют большую активность и амбициозность, демонстрируют выраженное желание к победе", — поделился Александр Муравец, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

Чемпионат прошел в атмосфере дружеского соперничества и поддержки, в ходе которого команды демонстрировали навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. Эксперты оценивали участников по нескольким критериям, включая правильность выполнения манипуляций, скорость реакции и общую командную работу.

"Для каждого из нашей команды участие в чемпионате — большая гордость, ведь это не только возможность проверить свои навыки, но и шанс научиться у других. Когда отвечала на вопросы, у меня сильно колотилось сердце от волнения, но я рассказала все, что нужно делать, если человек сломал ногу или у него потекла кровь из носа. Хоть мы и не победили, наша команда не зря приняла участие, потому что мы готовились не только к соревнованиям, но и к реальным вызовам жизни", — поделилась Евдокия Горбачева, участница регионального этапа.

По итогам соревнований абсолютными победителями стала команда "Дома молодежных организаций" из Отрадного. Ребята представят Самарскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Саранске в Мордовии. Второе место заняла команда школы № 22 из Чапаевска, а бронзовыми призерами стали участники команды лицея с. Исаклы из Исаклинского района.

Также на Чемпионате было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения Первых Самарской области и Самарским региональным отделением общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". Соглашение позволит реализовывать еще больше проектов и событий для формирования полезных навыков у детей и молодежи.

В 2023 г. навыки оказания первой помощи освоили более 500 тыс. школьников и студентов СПО во всех регионах России. Проект развивает навыки оказания первой помощи и формирует активную социально-ответственную позицию у обучающихся образовательных организаций. В 2024 г. в проект внедрили трек для наставников.