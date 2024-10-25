В Самарской области прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи

В Многофункциональном молодежном центре Самарской области состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта "Первая помощь". В состязаниях приняли участие более 70 школьников из разных уголков региона.
На чемпионате встретились 12 команд, которые одержали победу на территориальных чемпионатах, чтобы продемонстрировать навыки и знания, полученные в ходе участия в проекте. С мая по октябрь 2024 г. ребята проходили несколько отборочных этапов, изучали теоретический курс и участвовали в мастер-классах по оказанию первой помощи от специалистов регионального отделения Движения Первых и Российского Красного Креста.
"Соревнования проходят уже второй год и с каждым разом количество участников растет. Если в прошлом году было более 4 тыс. участников, то в этом уже более 5,5 тыс. человек. Цель проекта — дать ребятам теоретические знания и научить их основам оказания первой помощи, чтобы они знали, что делать в случае, когда от их действий будет зависеть жизнь и здоровье человека. Региональный чемпионат — это важный этап большого пути в рамках Всероссийского проекта "Первая помощь". На соревнованиях не было проигравших, ведь навык оказания первой помощи, грамотное поведение в сложных и трудных ситуациях — это один из значимых навыков в нашей жизни", — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Региональный чемпионат включал три этапа состязаний в командном зачете. В первом ребята прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи. Во втором и третьем участники должны были решить ситуационные задачи по оказанию психологической помощи и первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях: отсутствие сознания, носовое кровотечение, полная непроходимость верхних дыхательных путей при попадании инородного тела, частичная непроходимость дыхательных путей или легкая травма.
"Региональный чемпионат по оказанию первой помощи — завершающий этап большой работы и соревнований, которые проходили в образовательных учреждениях региона до этого. Но, с другой стороны, это первый шаг к участию во Всероссийском чемпионате. Надеемся, что команда с честью представит Самарскую область на финале. Сравнивая соревновательный цикл с прошлогодним, ребята проявляют большую активность и амбициозность, демонстрируют выраженное желание к победе", — поделился Александр Муравец, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".
Чемпионат прошел в атмосфере дружеского соперничества и поддержки, в ходе которого команды демонстрировали навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. Эксперты оценивали участников по нескольким критериям, включая правильность выполнения манипуляций, скорость реакции и общую командную работу.
"Для каждого из нашей команды участие в чемпионате — большая гордость, ведь это не только возможность проверить свои навыки, но и шанс научиться у других. Когда отвечала на вопросы, у меня сильно колотилось сердце от волнения, но я рассказала все, что нужно делать, если человек сломал ногу или у него потекла кровь из носа. Хоть мы и не победили, наша команда не зря приняла участие, потому что мы готовились не только к соревнованиям, но и к реальным вызовам жизни", — поделилась Евдокия Горбачева, участница регионального этапа.
По итогам соревнований абсолютными победителями стала команда "Дома молодежных организаций" из Отрадного. Ребята представят Самарскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Саранске в Мордовии. Второе место заняла команда школы № 22 из Чапаевска, а бронзовыми призерами стали участники команды лицея с. Исаклы из Исаклинского района.
Также на Чемпионате было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения Первых Самарской области и Самарским региональным отделением общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". Соглашение позволит реализовывать еще больше проектов и событий для формирования полезных навыков у детей и молодежи.
В 2023 г. навыки оказания первой помощи освоили более 500 тыс. школьников и студентов СПО во всех регионах России. Проект развивает навыки оказания первой помощи и формирует активную социально-ответственную позицию у обучающихся образовательных организаций. В 2024 г. в проект внедрили трек для наставников.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.