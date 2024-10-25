Молодые специалисты приходят на промышленные предприятия Самарской области

Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой. В регионе действует закон о молодом специалисте. Он предусматривает меры поддержки для молодых специалистов, завершивших обучение и трудоустроившихся по востребованной профессии.

Служба занятости Самарской области помогает молодежи трудоустроиться и обязательно информирует о возможности получения поддержки.

Данил Остриков в 2023 г. окончил Самарский металлургический колледж, получил квалификацию "техник-механик", а затем ушел служить в армию. Вернувшись, он обратился за помощью в центр занятости населения Самары и Волжского района, чтобы найти работу. Специалисты помогли ему найти вакансию на Самарском заводе "Строммашина". С 15 июля Данил работает на предприятии. Сначала он был учеником фрезеровщика, а затем решил освоить профессию наладчика станков и манипуляторов с программным управлением.

Руководитель цеха поддержал стремление молодого сотрудника к профессиональному развитию. За Данилом закрепили опытного наставника — наладчика станков и манипуляторов с программным управлением шестого разряда. Теперь в его задачи входит программирование станков для обработки деталей согласно чертежу. По словам Данила, он нашел работу по душе: есть перспектива карьерного роста, комфортные условия труда и достойная зарплата.

"Успешное трудоустройство Данила Острикова — это отличный пример для всех молодых специалистов, которые находятся в поиске работы, — отметила Ольга Пашкина, руководитель территориального центра занятости населения Самары и Волжского района. — Любой молодой человек, окончивший колледж, техникум или вуз, и не имеющий опыта работы, может обратиться в центр занятости населения. Карьерные консультанты помогут в поиске работы, подскажут, какие меры существуют для поддержки молодых специалистов в Самарской области. В первую очередь, это закон о молодом специалисте, согласно которому можно получить выплату до 176 тыс. руб. в год в течение трех лет или другие варианты поддержки".

На предприятии трудоустраивают и тех, кто только получает профессию. Никита Сурков учится на 4 курсе в Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е. В. Золотухина. В декабре 2023 г. он заключил договор о дуальном обучении с Самарским заводом "Строммашина" и начал работать учеником электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах. А уже в июле 2024 г. получил третий разряд по профессии.

Сам Никита после окончания колледжа хочет продолжить работу на заводе и расти профессионально. На этом заводе больше 30 лет проработала нормировщицей бабушка Никиты — Валентина Суркова. В 2025 г. Никита после защиты диплома станет молодым специалистом и сможет претендовать на государственную финансовую поддержку в рамках регионального закона о молодом специалисте.

Работодатель также предлагает свои меры поддержки сотрудникам.

"На нашем предприятии ведется постоянная работа по расширению рынков и номенклатуры производимого оборудования, — рассказала Анастасия Пожидаева, заместитель генерального директора по персоналу ГК "Строммашина". — Соответственно, возникает необходимость в привлечении новых высококвалифицированных кадров. Речь идет не только о рабочих профессиях, например, слесарь механосборочных работ или электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Для того чтобы производство работало ритмично, новые процессы были выстроены максимально эффективно, требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электроники. Чтобы нашим сотрудникам было комфортно, мы стараемся создавать не только хорошие условия труда, но и заботимся об их досуге. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация аренды жилья. Наши работники принимают активное участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, спортивных соревнованиях городского и регионального значения".

Обратиться за помощью в трудоустройстве можно в службу занятости Самарской области. Телефон контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.