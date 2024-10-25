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Преступления Происшествия

Экс-сотрудницу минстроя Самарской области обвиняют во взяточничестве

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю управления предоставления госуслуг в сфере градостроительства регионального министерства строительства.

Женщину обвиняют получение взяток. По версии следствия, в сентябре 2023 г. она получила 100 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы за быструю выдачу разрешения на строительство.

А кроме того, с декабря 2022 г. по август 2024 г. сотрудница министерства получила от строительной компании 280 тыс. руб. и стройматериалы на 165 тыс. руб. за покровительство, в том числе при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Во время следствия у подозреваемой арестовали машину стоимостью более 4 млн руб. и деньги на банковских счетах.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

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