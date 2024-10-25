Экс-сотрудницу минстроя Самарской области обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю управления предоставления госуслуг в сфере градостроительства регионального министерства строительства.
Женщину обвиняют получение взяток. По версии следствия, в сентябре 2023 г. она получила 100 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы за быструю выдачу разрешения на строительство.
А кроме того, с декабря 2022 г. по август 2024 г. сотрудница министерства получила от строительной компании 280 тыс. руб. и стройматериалы на 165 тыс. руб. за покровительство, в том числе при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Во время следствия у подозреваемой арестовали машину стоимостью более 4 млн руб. и деньги на банковских счетах.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек