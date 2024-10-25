В Сызрани возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак

В Сызрани следователи возбудили уголовное дело из-за инцидентов с бездомными собаками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в интернете появилась информация о нападении животных на ребенка. Также указывалось, что это был не единичный случай.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").