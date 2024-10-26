Авито Работа: число вакансий с указанием оплаты питания выросло на 71%

Эксперты Авито Работы изучили вакансии, в описании которых работодатели указывают предоставление таких бонусов, как ДМС, занятия спортом, оплата питания, корпоративные скидки, транспортные расходы и многое другое. Выяснилось, что в Самаре в III квартале 2024 года предложений о работе, где кандидатам готовы предложить дополнительные льготы, больше всего размещено в сфере доставок, грузоперевозок и логистике. Доля этого сегмента от общего числа вакансий с упоминанием бонусов на платформе составила 20,8%.

Значительно увеличилось общее число вакансий, в которых кандидатам предлагали в качестве бонуса оплату питания или корпоративные обеды — в III квартале 2024 года таких объявлений стало на 71% больше при сравнении год к году. Число вакансий, где работодатели указывали такой материальный бонус, как возмещение транспортных расходов, стало больше на 64%. Также выросло количество предложений по работе с добровольным медицинским страхованием — данную льготу в III квартале 2024 года предлагали на 51% чаще.

Анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы кандидатам в сфере доставки, грузоперевозки и логистике. На эту отрасль приходится 20,8% от всех вакансий, в описании которых кандидатам обещали бонусы и льготы. Зачастую востребованным специалистам предлагают возмещение транспортных расходов, полис ДМС и корпоративное питание. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 92 453 рубля в месяц за полный рабочий день.

В сфере розничной и оптовой торговли доля вакансий с соцпакетом для сотрудников также оказалась одной из самых высоких по Самаре — за III квартал текущего года она составила 16,6% от всех вакансий, где упоминаются какие-либо бонусы. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии — около 53 643 рубля в месяц, а среди бонусов работодатели предлагают корпоративный транспорт до рабочего места и внутреннее обучение в компании.

В тройку лидеров также вошли сотрудники общественного питания. Доля предложений о работе с бонусами для данных специалистов составила 6,6% от всех вакансий с бенефитами. Среди популярных бонусов для сотрудников — медицинская страховка и униформа. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 45 051 рубль в месяц при полной занятости.

Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

5 сфер по доле числа вакансий с дополнительными бонусами и льгота