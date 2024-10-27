В Октябрьске водитель Lada Priora превысил скорость и вылетел в кювет

В субботу, 26 октября, в Октябрьске в ДТП пострадал 24-летний водитель автомобиля Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 05:10 в районе дома № 14 по ул. Дзержинского он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.