В воскресенье, 27 октября, БК "Самара" на выезде уступил "ПАРМЕ", сообщает пресс-служба волжан.

За две с небольшим минуты Илья Попов набрал 9 очков, позволив "Самаре" освоиться в "Молоте". Вскоре хозяева выровняли игру, а во втором периоде получили 6-очковый задел (18:24). Но в середине четверти "Самара" выдала впечатляющий рывок 11:2, подытоженный трехой от Брендана Адамса и проходом Антона Карданахишвили. И, не позволяя сопернику перехватить инициативу, подошла к большому перерыву лидером — 45:40.

Ударно самарцы начали и третью десятиминутку, после очередной трехи от Брендана Адамса доведя преимущество до "+8". Но к середине периода забуксовали — и хозяева за три минуты до завершения четверти вернули себе лидерство, 61:62. Теперь уже "Самара" вынуждена была догонять. В начале заключительного периода еще одна треха Адамса позволила было сравнять счет (71:71) — и снова пермяки убежали вперед: 80:87 за три с половиной минуты до сирены.

Александр Гудумак своими точными штрафными запустил погоню. И за 27 секунд до сирены Брендан Адамс трехочковым установил на табло равенство — 89:89. К сожалению, последнее слово осталось за хозяевами.

89:92 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 30 октября в Санкт-Петербурге.