16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская "дочка" Ростеха срывает сроки по миллиардному госзаказу для "Крымской железной дороги" В мобильном приложении Авито появилась видеореклама Игра "Финополия" от "Фаззи Лоджик Лабс" поможет повысить финансовую грамотность Более 160 тысяч участников посетили конференцию "Авито для продавцов" ИТ-инфраструктура — фундамент цифровизации отечественного транспортного комплекса

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В мобильном приложении Авито появилась видеореклама

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мобильном приложении Авито появилась возможность размещать рекламные видеоролики. Появляться они будут в результатах поиска и в карточках товаров. Такой формат позволяет бизнесу подробнее рассказывать о его предложении и побуждать аудиторию к покупке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Раньше видеоролики транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях Авито. Новое место для показа видеорекламы — мобильное приложение — поможет бизнесу увеличивать узнаваемость и расширять базу потенциальных клиентов.

Рекламные ролики показываются заинтересованным в покупке пользователям: для этого алгоритмы Авито анализируют действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики. Например, люди, которые искали транспортное средство, вероятнее увидят рекламу нового автомобильного бренда.

Видео длительностью до десяти секунд показывается в мобильном приложении Авито в горизонтальных форматах 4:3, 16:9 или 21:9 — в зависимости от задач бизнеса. Креатив состоит из видео, логотипа бренда, заголовка, рекламного сообщения и кнопки с призывом к действию. При продвижении используется модель оплаты за тысячу показов видеорекламы.

"Видеореклама — один из самых эффективных инструментов для общения бизнеса с его аудиторией. Ролики показывают ключевые преимущества продуктов компаний, товаров или услуг в интерактивном формате и вовлекают пользователей в коммуникацию с бизнесом с первых секунд просмотра. Это, в свою очередь, влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

На данном этапе запустить видеоролик в мобильном приложении классифайда можно через менеджера компании или заявку на сайте Авито Рекламы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3