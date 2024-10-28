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Общество

Более 153 тыс. школьников Самарской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги" прошла Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". В Самарской области 153,5 тыс. учеников 1-9 классов проверили собственные знания о правилах поведения на дорогах.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Стоит отметить, что олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2023 г. за аналогичный период в ней приняло участие 146 тыс. учеников, в текущем году уже на 7,5 тыс. больше.

Олимпиада проходит при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги", который в том числе направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. "Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано", — говорит заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-олимпиада призвана напомнить школьникам о правилах поведения на дороге. Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать новое.

Для каждой возрастной группы составляется свой набор заданий. Среди них есть тестовые вопросы, с одним правильным вариантом ответа. В других по картинке нужно проложить безопасный и верный путь через проезжую часть, а также определить, кто может совершать движение дороге.

"С каждым годом интенсивность движения на дорогах растет, количество его участников тоже. Необходимо уделять особое внимание воспитанию и образованию детей с точки зрения их безопасности и осознанного поведения", — говорит директор МБОУ Лицей № 124 Татьяна Железникова.

"С помощью подобных мероприятий ребята закрепляют знания, умения и навыки по правилам дорожного движения. Олимпиада является одним из инструментов по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных аварий с участием несовершеннолетних. Когда мы приходим к детям на мероприятия, убеждаемся, что ученики улучшают свои знания. Они показывают более высокие результаты в конкурсах, играх и акциях", — отмечает заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина.

"Очень важно научить детей ориентироваться на дороге, чтобы избежать трагичных случаев. У олимпиады цель не выявить победителей, а проверить знания школьников, привлечь внимание к правилам дорожного движения", — говорит региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов.

Стоит отметить, что при формировании перечня объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" школьные маршруты — всегда в приоритете. В 2024 г. в Самарской области в рамках дорожного нацпроекта отремонтировано более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и 2 участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов были завершены к 1 сентября.

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