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Музеи и выставки Культура

В музее-галерее "Заварка" прочитают лекцию о киносказке, перевернувшей мировой кинематограф

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Сказка как зеркало новой реальности: "Василиса Прекрасная" Александра Роу" (12+). Ее прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Фото: галерея Заварка

Вторую работу Александра Роу "Василиса Прекрасная" (1939, 6+) по праву называют сказкой, перевернувшей мировой кинематограф. Смелые декорации, стилистическое новаторство, неожиданные сюжетные решения — все это сразу обеспечило фильму важнейшее место в истории отечественного кино и гарантировало интерес на Западе. "Василиса Прекрасная" предложила зрителю переосмысление известных сказочных мотивов в условиях новой социальной реальности, где каждому классическому персонажу пришлось отчасти изменить привычный облик.

На лекции речь пойдет об истории создания фильма и об идейном контексте, из которого выросла эта картина. Лектор уделит особое внимание трансформациям женских персонажей, по которым можно проследить за особенностями общества тех лет. Вход на мероприятие — 250 рублей.

Количество мест на мероприятие ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка".

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