В Самарской области обсудили влияние нормативных документов на бизнес

В региональном центре "Мой бизнес" прошло ежегодное заседание Консультативного Совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на предпринимателей и экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.

В заседании приняли участие представители минэкономразвития Самарской области, органов местного самоуправления, общественных организаций региона, представляющих интересы бизнес-сообщества, общественные эксперты по ОРВ.

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.

Самарская область по итогам 2023 года улучшила свои позиции в рейтинге оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ. Сегодня регион входит в группу "высшего уровня", демонстрирую позитивную динамику развития института ОРВ.

Системная работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, созданию условий для комфортной работы и развития бизнеса включает в себя в том числе работу по снижению административных барьеров. Этот показатель учитывается при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее говорил о необходимости улучшать условия для ведения бизнеса в регионе.

"В среднем 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия и экспертизе. Активная совместная работа областного Правительства и бизнес-сообщества позволит нам проводить эффективную экспертизу НПА и определять наиболее эффективный вариант правового регулирования — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе мероприятия участники обсудили новую методику формирования рейтинга регионов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко представил результаты участия в процедурах оценки и экспертизы НПА в 2023–2024 годах. Особое внимание в ходе заседания уделили рассмотрению промежуточных итогов развития института ОРВ в Самарской области в 2024 году.

О работе института ОРВ в муниципальных образованиях рассказали представители Алексеевского, Приволжского, Пестравского и Похвистневского районов.

В Самарской области работает интернет-портал regulation.samregion.ru, на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие нормативные акты.

На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

Эта работа ведется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".