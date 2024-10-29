16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский бизнес может получить бонусы на интернет-рекламу по партнерской программе В Самарской области обсудили влияние нормативных документов на бизнес В десятке лучших: Самарская область вновь подтвердила высокий уровень научно-технологического развития Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами УФАС: "Газпром газораспределение Самара" завысил тарифы на техобслуживание ВДГО

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарский бизнес может получить бонусы на интернет-рекламу по партнерской программе

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цель программы — помочь предпринимателям начать продвижение своего бизнеса в интернете и повысить узнаваемость бренда.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

АНО "Мой бизнес — мои возможности" при помощи Минэкономразвития России и Яндекс Директа запускает совместную программу по поддержке малого и среднего бизнеса: предприниматели могут получить 7 тыс. рублей на первую рекламную кампанию в Яндекс Директе.

"Чтобы поддержка предпринимателей была актуальна современным потребностям бизнеса, мы регулярно анализируем и обновляем перечень инструментов. Совместно с федеральными коллегами делаем все, чтобы люди, развивающие свои проекты, могли привлекать возможности, действующие на уровне региона и страны в целом", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнерской программы. Менеджер свяжется с участником, проконсультирует, поможет с настройкой первой кампании и пришлет промокод на 7 тысяч рублей на запуск рекламы в сервисе.

"Интернет-реклама — сегодня один из самых эффективных инструментов развития бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты нашего недавнего исследования: 82% МСП ведут бизнес в соцсетях самостоятельно, 16% прибегают к услугам специалистов. Большинство предпринимателей используют платный функционал площадок для продвижения", — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа действует до 27 декабря 2024 года. Поучаствовать в ней могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Бонус на запуск рекламной кампании могут получить только новые пользователи Яндекс Директа и те, кто давал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 14 тысяч рублей.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих и действующих представителей бизнеса. Ознакомиться с полным перечнем инструментов господдержки можно на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3