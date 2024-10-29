Самарский бизнес может получить бонусы на интернет-рекламу по партнерской программе

Цель программы — помочь предпринимателям начать продвижение своего бизнеса в интернете и повысить узнаваемость бренда.

АНО "Мой бизнес — мои возможности" при помощи Минэкономразвития России и Яндекс Директа запускает совместную программу по поддержке малого и среднего бизнеса: предприниматели могут получить 7 тыс. рублей на первую рекламную кампанию в Яндекс Директе.

"Чтобы поддержка предпринимателей была актуальна современным потребностям бизнеса, мы регулярно анализируем и обновляем перечень инструментов. Совместно с федеральными коллегами делаем все, чтобы люди, развивающие свои проекты, могли привлекать возможности, действующие на уровне региона и страны в целом", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнерской программы. Менеджер свяжется с участником, проконсультирует, поможет с настройкой первой кампании и пришлет промокод на 7 тысяч рублей на запуск рекламы в сервисе.

"Интернет-реклама — сегодня один из самых эффективных инструментов развития бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты нашего недавнего исследования: 82% МСП ведут бизнес в соцсетях самостоятельно, 16% прибегают к услугам специалистов. Большинство предпринимателей используют платный функционал площадок для продвижения", — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа действует до 27 декабря 2024 года. Поучаствовать в ней могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Бонус на запуск рекламной кампании могут получить только новые пользователи Яндекс Директа и те, кто давал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 14 тысяч рублей.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих и действующих представителей бизнеса. Ознакомиться с полным перечнем инструментов господдержки можно на едином портале mybiz63.ru.