Самарский бизнес может получить бонусы на интернет-рекламу по партнерской программе

Цель программы — помочь предпринимателям начать продвижение своего бизнеса в интернете и повысить узнаваемость бренда.
АНО "Мой бизнес — мои возможности" при помощи Минэкономразвития России и Яндекс Директа запускает совместную программу по поддержке малого и среднего бизнеса: предприниматели могут получить 7 тыс. рублей на первую рекламную кампанию в Яндекс Директе.
"Чтобы поддержка предпринимателей была актуальна современным потребностям бизнеса, мы регулярно анализируем и обновляем перечень инструментов. Совместно с федеральными коллегами делаем все, чтобы люди, развивающие свои проекты, могли привлекать возможности, действующие на уровне региона и страны в целом", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнерской программы. Менеджер свяжется с участником, проконсультирует, поможет с настройкой первой кампании и пришлет промокод на 7 тысяч рублей на запуск рекламы в сервисе.
"Интернет-реклама — сегодня один из самых эффективных инструментов развития бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты нашего недавнего исследования: 82% МСП ведут бизнес в соцсетях самостоятельно, 16% прибегают к услугам специалистов. Большинство предпринимателей используют платный функционал площадок для продвижения", — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Программа действует до 27 декабря 2024 года. Поучаствовать в ней могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Бонус на запуск рекламной кампании могут получить только новые пользователи Яндекс Директа и те, кто давал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 14 тысяч рублей.
В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих и действующих представителей бизнеса. Ознакомиться с полным перечнем инструментов господдержки можно на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?