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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Меры господдержки помогают самарскому предприятию по переработке меда развиваться и экспортировать свой продукт. Компания "Бисмарк" начинала с переработки и реализации пчелиного воска, перги и прополиса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В 2020 году, благодаря выигранному гранту Фонда содействия инновациям, компания смогла модернизировать своё производство: закупить современную фасовочную линию, линию по гомогенизации и декристаллизации. Мёд закупают у пчеловодов по всей России. Каждая партия проходит лабораторный анализ и только потом попадает в цех переработки, где проходит фильтрацию и доводится до однородного состояния. Весь процесс занимает 4-5 дней.

"Объемы производства постоянно растут. В 2023 году мы экспортировали 860 тонн меда. В этом году планируемые показатели — тысяча тонн. Мед поставляем оптовыми партиями: либо бочками по 300 кг, либо в малой таре. Приобретают его в основном фасовщики, которые потом продают мед в торговые сети", — отмечает директор ООО "Бисмарк" Дмитрий Василевский.

При содействии регионального Центра поддержки экспорта компания активно осваивает зарубежные рынки. Сегодня сладкую продукцию реализуют в зарубежные страны: Германию, Словакию, Прибалтику, Сербию. В скором времени начнутся поставки в Китай.

"Мы активно работаем с Центром поддержки экспорта. Участвуем в программах по компенсации транспортных затрат, по получению сертификатов, необходимых для выполнения экспортных контрактов. В мае, в составе бизнес-миссии ездили в Китай, где договорились о поставке оптовой партии меда, — рассказал Василевский. — Благодаря государственной поддержке мы существенно расширили возможности своего бизнеса".

Сегодня компания "Бисмарк" является лидером в России по экспорту меда и занимает более 60% экспортного рынка страны.

"Мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране — Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всю необходимую помощь с выходом на зарубежные рынки предприниматели могут получить в Центре поддержки экспорта Самарской области, который расположен в региональном центре "Мой бизнес". Эта работа ведется в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". "Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — ранее акцентировал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

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