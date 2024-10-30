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На совещании под председательством Вячеслава Федорищева обсудили научно-технологическое развитие региона

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное вопросам научно-технологического развития региона. Одной из ключевых тем стала реализация профильных программ и проектов, которые позволят обеспечить региону новое качество развития, откроют дополнительные возможности для опережающего роста экономики.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В совещании приняли участие представители организаций высшего образования, АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области", АО "Корпорация развития Самарской области", а также члены областного правительства.

Как отметил губернатор, в регионе находятся сильнейшие федеральные университеты, которые успешно работают и вовлекаются в федеральные программы по многим направлениям.

"Но мы, как регион, не должны оставаться в стороне. Необходимо делать очень много для того, чтобы университеты становились еще сильнее. Нужно синхронизировать работу университетов по подготовке кадров и науки с программами наших крупнейших компаний и обеспечивать это взаимодействие. А также давать возможность для развития новых научных направлений, в том числе благодаря инструментам, которые уже созданы, но работают не так эффективно, как мы хотели бы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания.

Среди инструментов глава региона отметил научно-образовательный центр и "Передовые инженерные школы", которые уже доказали свою эффективность, но еще есть потенциал для улучшения их работы. По словам вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко, в феврале 2024 года была актуализирована Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.

"Самарская область определена в качестве одного из 21 субъекта страны, который разработает и утвердит региональную программу научно-технологического развития. Сейчас мы находимся в финальной стадии ее согласования", — сказал Антон Емельяненко, дополнив, что в формировании концепции принимали участие эксперты, вузовское сообщество, индустриальные партнеры.
О проекте региональной программы научно-технологического развития доложил врио руководителя департамента науки Самарской области Марк Шлеенков.

"Программа соответствует задачам, определенным Стратегией научно-технологического развития. Мы ставим перед собой цель — войти в ТОП-10 лидеров научно-технологического развития среди регионов России к 2030 году", — пояснил руководитель профильного департамента.

Марк Шлеенков отметил, что это позволит обеспечить рост благосостояния населения и повысить вклад региона в достижение национального технологического суверенитета. Вместе с тем это возможно при выполнении таких показателей, как рост индекса производства в обрабатывающей промышленности, увеличение выпуска передовых производственных технологий в соответствии с запросами.

Самарская область — это регион внедрения инноваций. Основу научно-интеллектуального развития области составляют университетская и академическая наука, а также научные подразделения промышленных предприятий.

В регионе реализуются федеральные проекты "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Работает научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", благодаря которому удалось создать большую сеть научной и технологической интеграции в Поволжском регионе.

Вместе с тем одной из проблем финансирования научно-технологического сектора региона руководитель областного департамента науки считает недостаточное участие индустриальных партнеров, заинтересованных во внедрении инноваций. По его мнению, необходимо создать условия для развития "треугольника Лаврентьева" — это единство науки, образования и производства.

Дополнительно Марк Шлеенков подчеркнул: разработанная региональная программа научно-технологического развития включает подпрограммы, направленные на получение значимых результатов, на создание отечественных наукоемких технологий.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил научной инфраструктуре.

В ходе совещания руководитель департамента науки Марк Шлеенков отметил несколько ключевых результатов деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" в 2020–2024 годах: "Во-первых, это создание на базе нашего региона аграрного карбонового полигона. Второе — разработка энергетической установки малой мощности, которая призвана импортозаместить популярную установку Capstone в условиях экономических санкций против России. Также это модульная экспериментальная виртуальная система, выполняемая на базе Самарского медицинского университета, молодежные лаборатории и другие".

В настоящее время научно-образовательный центр реализует 14 технологических проектов, которые охватывают двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии, искусственный интеллект в инжиниринге и новые инженерные компетенции.

Участники обсудили идеи и предложения по наполнению научно-образовательного центра второго поколения. "У Самарской области достаточный потенциал, чтобы реализовывать нашу программу развития, которая, безусловно, должна быть синхронизирована с программой деятельности научно-образовательного центра", — подчеркнул Марк Шлеенков.

Также на совещании глава региона представил нового помощника губернатора Самарской области Артема Волкова.

"Артем Вячеславович был назначен помощником губернатора по развитию науки в регионе и со своими компетенциями, знаниями, опытом и любовью к малой Родине приступает к работе в нашем коллективе", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

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