Малый бизнес узнает о возможностях сотрудничества с "Электрощит-Самара"

7 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет очередная ярмарка кооперации, организованная для обеспечения заказами малых и средних предприятий Самарской области. В этот раз представители МСП смогут узнать о возможностях сотрудничества с АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, такие ярмарки регулярно организуют минэкономразвития и минпромторг региона, в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Помимо презентации потребностей компании и условий сотрудничества, участники получат возможность обмена мнениями в формате В2В, переговоров в свободном формате между представителями предприятия — заказчика АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" и предприятиями, готовыми стать поставщиками продукции и услуг.
АО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" — крупнейший российский производитель электротехнического оборудования. В перечень потребностей группы компаний входят Кабельная продукция, пиломатериалы, измерительное оборудование, запчасти для станков и инструмента, спецодежда и обувь, изделия из пластмасс, электроизоляционные материалы, устройства автономного питания и многое другое.
"Для индустриальных партнеров — это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть что предложить крупным предприятиям — субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Ярмарка состоится 7 ноября, начало — в 10:00.
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Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?