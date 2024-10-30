Малый бизнес узнает о возможностях сотрудничества с "Электрощит-Самара"

7 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет очередная ярмарка кооперации, организованная для обеспечения заказами малых и средних предприятий Самарской области. В этот раз представители МСП смогут узнать о возможностях сотрудничества с АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, такие ярмарки регулярно организуют минэкономразвития и минпромторг региона, в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Помимо презентации потребностей компании и условий сотрудничества, участники получат возможность обмена мнениями в формате В2В, переговоров в свободном формате между представителями предприятия — заказчика АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" и предприятиями, готовыми стать поставщиками продукции и услуг.

АО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" — крупнейший российский производитель электротехнического оборудования. В перечень потребностей группы компаний входят Кабельная продукция, пиломатериалы, измерительное оборудование, запчасти для станков и инструмента, спецодежда и обувь, изделия из пластмасс, электроизоляционные материалы, устройства автономного питания и многое другое.

"Для индустриальных партнеров — это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть что предложить крупным предприятиям — субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарка состоится 7 ноября, начало — в 10:00.

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