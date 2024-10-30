Правительство Самарской области представит проект бюджета на 2025 год

В среду, 30 октября, в 14:00, правительство Самарской области представит проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
Он базируется на поручениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которые были сформированы в ходе сбора предложений жителей и стали основой Программы развития региона.
Министры выступят с докладами о социально-значимых и приоритетных расходах бюджета. Проект бюджета направлен на решение многолетних проблем региона, улучшение качества жизни населения.
Заседание проведет первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Трансляция в прямом эфире на сайте правительства www.samregion.ru и в социальной сети ВКонтакте в официальной группе "Самарская область".
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