В Самарской области прогнозируется сильный дождь и ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В четверг, 31 октября, местами по региону ожидается сильный дождь, а также усиление ветра до 20 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.