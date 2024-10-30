Стало известно, где отключат свет 31 октября и 1 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Ягодиновка
31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Балтика
31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Рахмановка
31.10.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Старый Шунгут
31.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Ленина д. 29б, ул. Советская д. 45-76);
31.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Яблоневая, ул. Южная-2, ул. Звездная, ул. Луговая, ул. Новоуренгойская, ул. Российская, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Южный, пер. Строителей, пер. Специалистов);
31.10.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):
г. Тольятти: ул. Еряшева, ул. Андреянова, ул. Голоднова, ул. Строителей, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Гагарина, пр. Октябрьский; пер. Южный, пер. Специалистов, пер. Энергетиков, пер. Чкалова, пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви);
01.11.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Ульяновка (ул. Ульяновская)
01.11.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Алексеевка (ул. Лесная, ул. Полевая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.