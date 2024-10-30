Стало известно, где отключат свет 31 октября и 1 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

31.10.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Рахмановка

31.10.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

31.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Ленина д. 29б, ул. Советская д. 45-76);

31.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Яблоневая, ул. Южная-2, ул. Звездная, ул. Луговая, ул. Новоуренгойская, ул. Российская, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Южный, пер. Строителей, пер. Специалистов);

31.10.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

г. Тольятти: ул. Еряшева, ул. Андреянова, ул. Голоднова, ул. Строителей, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Гагарина, пр. Октябрьский; пер. Южный, пер. Специалистов, пер. Энергетиков, пер. Чкалова, пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви);

01.11.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская)

01.11.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная, ул. Полевая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.