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Финансы Экономика и бизнес

Треть жителей Самары покупает больше товаров на ноябрьских распродажах

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среднем самарцы готовы потратить на ноябрьских распродажах более 17 тысяч рублей. Также выяснилось, что жители Самары, у которых меняется потребительская корзина в период распродаж, узнают о сезонных скидках из рекламы на маркетплейсах и классифайдах (59%), в соцсетях (56%) и на ТВ (44%).

Данные предоставили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые опросили 10 000 работающих россиян в возрасте от 18 лет, чтобы понять их отношение к Всемирному дню шопинга 11 ноября и Черной пятнице.

В период ноябрьских распродаж больше обычного покупают жители России в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Так, 40% и 39% респондентов соответственно заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Похожий тренд наблюдается и среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет: 34% отметили рост покупательской активности во время Всемирного дня шоппинга (11.11) и Черной пятницы. Около 30% россиян, которые закупаются на осенних распродажах больше обычного, приобретают товары на классифайдах и маркетплейсах.

"Классифайды — уникальная площадка, поскольку здесь в распродажах участвуют не только магазины, но и обычные пользователи. Во время акций можно получить больше внимания аудитории, что помогает быстрее продавать: в среднем товары в период крупных распродаж, таких как "Хватамба" на Авито, получают до 44% больше просмотров и контактов. В июньской кампании участие приняли почти полмиллиона продавцов, которые предлагали порядка 11 млн различных товаров. Ожидаем, что в ноябрьской акции количество участников станет еще больше", — рассказывает руководитель категории Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Несмотря на популярность Всемирного дня шопинга и Черной пятницы, больше половины жителей Самары (65%) не готовятся к ним заранее. Лишь 26% составляют список нужных товаров, а 14% выделяют на покупки определенный бюджет. Около 34% самарцев рассматривают сумму до 10 тыс. рублей, 10% — до 20 тысяч рублей, а 19% — до 30 тыс. рублей.

На распродажах каждый третий житель Самары (36%) покупает подарки на новогодние праздники, 32% — одежду и обувь, 22% — товары для красоты и здоровья, 15% — принадлежности для хобби, 14% — бытовую технику и электронику.

Как меняется ваша потребительская корзина в период ноябрьских распродаж по сравнению с остальными месяцами?

Ответ

Доля респондентов, %

Покупаю подарки к новогодним праздникам

36%

Покупаю больше одежды и обуви

32%

Покупаю больше товаров для красоты, здоровья и спорта

22%

Закупаюсь товарами для хобби

15%

Приобретаю больше бытовой техники и электроники для дома

14%

Покупаю больше товаров для животных

13%

Покупаю гаджеты: смартфоны, умные часы и другие товары из этой категории

11%

Покупаю товары для учебы и саморазвития

11%

Приобретаю мебель и другие товары для дома

10%

Приобретаю товары для автомобиля

8%

У мужчин по сравнению с женщинами одежда и обувь значительно реже вызывает изменения в потребительской корзине (20% vs 29%). Женщины (30%) чаще мужчин (18%) рассматривают к покупке подарки к новогодним праздникам.

"Ноябрь — традиционно высокий сезон для бизнеса. Подготовка аудитории к Всемирному дню шопинга и Черной пятнице отличается повышенной конкуренцией среди брендов за внимание пользователей. Наше исследование говорит о том, что онлайн-реклама — ключевой фактор при принятии решения о покупке для 57% россиян. По этой причине рекламодателям необходимо не просто увеличивать инвестиции в продвижение, но и заблаговременно строить бренд, чтобы выделяться на бесконечной онлайн-полке в период ажиотажа", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Гид потребителя

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