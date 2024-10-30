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Общество

В регионе ожидается туман

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 октября с сохранением утром 31 октября местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, сообщает региональное ГУ МЧС.

В связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

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