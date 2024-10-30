В регионе ожидается туман

В среду, 30 октября с сохранением утром 31 октября местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, сообщает региональное ГУ МЧС.
В связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.
В среду, 30 октября с сохранением утром 31 октября местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, сообщает региональное ГУ МЧС.
В связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)