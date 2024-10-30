В регионе ожидается туман

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 30 октября с сохранением утром 31 октября местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, сообщает региональное ГУ МЧС.