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Преступления Происшествия

В Самаре воспитатель детского сада лишилась 500 тыс. рублей по вине мошенников

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 26-летняя воспитатель детского сада поддалась на уговоры мошенников, представившихся банковскими сотрудниками, и лишилась денег, которые копила на машину, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Женщине поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что в отношении ее банковского вклада совершаются подозрительные операции.

Воспитатель поверила аферисту и хотела сама снять все, накопленные на покупку автомобиля, средства, о чем сообщила звонившему, на что мошенник убедил женщину, что пока она доедет до банка и совершит финансовую операцию, деньги будут похищены.

Звонивший убедил ее срочно перевести все деньги на указанный им счет. Потерпевшая перевела аферисту более 500 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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