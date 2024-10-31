16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" проиграла "Зениту" - 61:92 БК "Самара" на выезде уступил "ПАРМЕ" Баскетбольная "Самара" обыграла "Астану" - 91:57 "Самара" уступила "Пари Нижний Новгород" - 87:89 Президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян сложил с себя полномочия

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла "Зениту" - 61:92

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В выездном матче Единой Лиги ВТБ "Самара" уступила "Зениту" — 61:92.

Уже к середине стартового периода самарцы отпустили хозяев на двузначную дистанцию — 5:15. Брендан Адамс забил издали, а вернувшийся в строй после травмы Хейден Далтон реализовал "2+1" — но к концу четверти команды разделяли те же 10 очков, 13:23. За первые четыре минуты второго периода гости разжились лишь трехой от Антона Карданахишвили — и только при "-14" (16:30), казалось, встрепенулись, выдав отрезок 9:0. Но две оставшиеся до большого перерыва минуты "Зенит" использовал максимально эффективно, успев вернуть себе 14-очковый задел — 28:42.

Сразу после перерыва хозяева довели разницу до 18 очков. "Самара" вроде бы выровняла игру — но к середине третьей четверти "горела" уже "-23" (38:61). Наша команда выдала несколько эффектных моментов (Насир Брукс колотил сверху, а Хейден Далтон попадал издали), но перед заключительной десятиминуткой отставание по-прежнему было внушительным — 46:64. К сожалению, навязать хозяевам борьбу в концовке самарцы не сумели. К середине четвертого периода разница достигла уже "-30" (54:84) — такой и осталась до финальной сирены.

"Это была игра, в которой встретились команда со скоростью и физической подготовленностью — и команда после многих травм, не готовая навязать такую борьбу, которая нужна, чтобы противостоять "Зениту". Нам не хватало ни концентрации, ни энергии, ни качества. У нас был очень тяжелый матч в Перми — и мы оставили там много энергии, поэтому сегодня не были готовы должным образом", - прокомментировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович.

Следующий матч "Самара" проведет 3 ноября в Красноярске.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3