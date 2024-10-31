Баскетбольная "Самара" проиграла "Зениту" - 61:92

В выездном матче Единой Лиги ВТБ "Самара" уступила "Зениту" — 61:92.

Уже к середине стартового периода самарцы отпустили хозяев на двузначную дистанцию — 5:15. Брендан Адамс забил издали, а вернувшийся в строй после травмы Хейден Далтон реализовал "2+1" — но к концу четверти команды разделяли те же 10 очков, 13:23. За первые четыре минуты второго периода гости разжились лишь трехой от Антона Карданахишвили — и только при "-14" (16:30), казалось, встрепенулись, выдав отрезок 9:0. Но две оставшиеся до большого перерыва минуты "Зенит" использовал максимально эффективно, успев вернуть себе 14-очковый задел — 28:42.

Сразу после перерыва хозяева довели разницу до 18 очков. "Самара" вроде бы выровняла игру — но к середине третьей четверти "горела" уже "-23" (38:61). Наша команда выдала несколько эффектных моментов (Насир Брукс колотил сверху, а Хейден Далтон попадал издали), но перед заключительной десятиминуткой отставание по-прежнему было внушительным — 46:64. К сожалению, навязать хозяевам борьбу в концовке самарцы не сумели. К середине четвертого периода разница достигла уже "-30" (54:84) — такой и осталась до финальной сирены.

"Это была игра, в которой встретились команда со скоростью и физической подготовленностью — и команда после многих травм, не готовая навязать такую борьбу, которая нужна, чтобы противостоять "Зениту". Нам не хватало ни концентрации, ни энергии, ни качества. У нас был очень тяжелый матч в Перми — и мы оставили там много энергии, поэтому сегодня не были готовы должным образом", - прокомментировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович.

Следующий матч "Самара" проведет 3 ноября в Красноярске.