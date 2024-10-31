С парковки ТЦ "Мега Сити" эвакуировали 62 человека

В четверг, 31 октября, в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на парковке ТЦ "Мега Сити" (ул. Ново-Садовая, 160М).
Выяснилось, что горели пыле-масляные отложения в маслоприемнике на подземной парковке.
"В 09.07 пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра. Эвакуированы 62 человека, пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.
Для тушения пожара привлекались 27 специалистов и 8 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !