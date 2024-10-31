С парковки ТЦ "Мега Сити" эвакуировали 62 человека

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В четверг, 31 октября, в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на парковке ТЦ "Мега Сити" (ул. Ново-Садовая, 160М).