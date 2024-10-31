В Самарской области представили итоги социально-экономического развития в 2024 году

На заседании Правительства, которое прошло в среду, 30 октября, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев текущего года, ожидаемые итоги 2024 года и прогноз до 2027 года. Параметры прогноза социально-экономического развития становятся основной для проекта бюджета на ближайшие три года.
По словам Дмитрия Богданова, в текущем году экономика региона продолжает устойчивое развитие, рост ключевых показателей превышает общероссийские значения.
"За счет увеличения внутреннего спроса ВРП может вырасти на 4,5% и превысить 3,1 трлн рублей по итогам 2024 года", — сказал врио министра.
Уверенный рост показал промышленный комплекс. Объем отгрузки промышленной продукции превысил 2 трлн рублей. Основной рост — за счет обрабатывающего сектора. С превышением прошлогоднего уровня развиваются более 77% отраслей: производство компьютеров, металлических изделий, лекарств и медицинских материалов, пищевых продуктов и др.
По прогнозам минэкономразвития, рост промышленного производства в регионе продолжится. Значимую роль здесь сыграют выстраивание новых производственно-логистических цепочек и вывод продукции наших производителей на новые рынки сбыта.
Дмитрий Богданов также акцентировал, что в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев, совместно с другими субъектами страны вырабатываются наиболее эффективные инструменты для развития промышленности, для их включения в новые национальные проекты.
Позитивная динамика в регионе отмечается в сегменте МСП: на 3,7% увеличилась количество субъектов МСП, на 3,7% — численность занятых в сфере МСП, на 33,5% — количество самозанятых. По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России. По словам Богданова, к региональным мерам поддержки в этом году добавились гранты для креативных индустрий и система рибейтов для киноиндустрии, то есть возмещение части затрат съемочных групп, создающих кинопродукт на территории Самарской области. Меры поддержки реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
"Каждая муниципальная команда должна понимать, что поддержка малого и среднего бизнеса — это важнейшая управленческая задача. Это и поддержка стартапов, и развитие ярмарок коопераций, и привлечение малого бизнеса к подрядным работам крупных компаний. Малый бизнес — это сектор, который растет быстрее, чем сектор крупных предприятий. Его вклад в экономику становится более заметным, в том числе в производственном секторе, туризме, сфере инжиниринга, креативной индустрии, научных разработках", — акцентировал Дмитрий Богданов.
В Самарской области продолжается активное привлечение частных инвестиций — за первое полугодие инвесторы вложили в экономику 193,3 млрд рублей, на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Усиление инвестиционной активности станет важным фактором экономического роста. "Планируем, что в ближайшие три года в экономику будет вложено 2 трлн рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.
Для поддержки инвесторов будут применять все инструменты, действующие на региональном и федеральном уровне.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?